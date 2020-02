newswire article announcements global corporate dominance | technology CALL AGAINST THE TECHNOLOGIES OF THE DEVASTATION, AGAINST THE MOBILE INDUSTRY, AGAINST THE e-mail: author: anarquistes contra la devastacioe-mail: devastacio@riseup.net 1-English

Since 24 till 27 of February the featured event of the ICT industry- the MWC is going to be held in Barcelona. This gathering is arranged by GSMA, one of the most important organization in the world and more powerful than many governments. This year more than hundred thousand of CEOs and businessmen will attend MWC. All of them are ready to pay around the 800 -5000 euros for each access ticket.

On the one hand, this lucrative industry is a part of world's GDP with more than 3,9 trillion dollars. On the other hand, behind all that great profit are destruction, pain and oppression. Mines of lithium, tantalum, copper and cobalt destroy ecosystems and native communities all around the world but mostly in Chile, Bolivia and Africa. Furthermore, mobile's factories contaminate with massive production and the waste is not recycled. As well the 14% of CO2, which cause global warming, comes from the use of the ICT. Also the workers are exploited in many ways as low incomings, endlessness workdays and lack of any labor rights.

Moreover, the social media seemed to be able keep people closer by staying connected but instead pushes us away from each other and damages human relationships. At the same time, by using mobiles we are under police and state control all the time.



For these and more reasons we call from Barcelona for a week (22 till 29 of February) against the mobile industry and we encourage to take any action to fight it such as graffiti, leaflets, information acts...



MWC neither in Barcelona nor anywhere else!

Capitalism and States are the reason of the devastation of life on the Earth.

Against the techno industrial system.



Barcelona 2020, ANARCHISTS AGAINST THE DEVASTATION. devastacio@riseup.net



APPEL CONTRE LES TECHNOLOGIES DE LA DÉVASTATION, CONTRE LES PORTABLES ET CONTRE LE MOBILE WORLD CONGRÈS À BARCELONE.



Entre les jours 24 et 27 février se célèbre à Barcelona un des évènements le plus important du domaine des nouvelles technologies, le Mobile World Congres (MWC). Ce regroupement d'entreprises, d'entrepreneurs et de directeurs exécutifs est organisé par la GSMA, le patronat mondial des Communications mobiles. C'est un agent dont le pouvoir à l'échelle mondiale est plus important même que celui de beaucoup d'états. Cette année, l'on calcule que l'assistance au congrès sera de 100000 personnes, disposées à payer, selon les possibilités d'accès au congrès, entre 800 et 5000 euros pour y assister. D'entre elleux, un 50% sont des présidents directeurs généraux (CEO).



Le secteur des portables contribue à 3,9 trillions de dollars du PIB mondial. Tout le techno système des portables génère de la douleur, de l'oppression et une grande dévastation :

• À cause de l'extraction de matières premières (lithium, cuivre, cobalt, tantale, etc.), des écosystèmes et des communautés entières sont dévastées. Derrière des délires d'extraction, il y a un grand nombre de mesures néolibérales et putschistes en Chili, Bolivie et d'autres endroits parmi les 5 continents.

• La fabrication et les déchets des dispositifs mobiles ont pour conséquence la contamination de l'air, de l'eau et de la terre.

• Les travailleuses des usines de production, surtout à l'est de l'Asie, sont brutalement exploitées, sous une combination mortelle du patriarcat et du capital.

• L'usage des TIC (technologies de l'information et de la communication) produit une énorme quantité de gazes d'effet de serre. En fait, bientôt on arrivera au 14% du total mondial.

• Les communications mobiles mercantilisent les relations sociales, en médiatisant la communication directe et donc, nuisant aux relations entre les personnes.

• Le contrôle social et policier est beaucoup plus facile grâce à la technologie mobile, car la police se sert d'un espion que nous-mêmes portons sur nous.



Ici à Barcelone, on fait un appel pour que la semaine du 22 au 29 de février soit une semaine contre la technologie mobile, tout en rejetant ce spectacle dévastateur qu'on vient de présenter. On vous invite pour que tous les groupes et localités concernées, selon vos possibilités et désirs passiez à l'action : moyennant des renseignements, de la propagande, des signalements publics, des tracts, des journées, des graffitis, etc. afin de combattre les technologies mobiles et, surtout, le monde qui les fait possible et qui en est dépendant.



MWC ni à Barcelone ni ailleurs !

Dans un monde capitaliste et composé par états, la dévastation devient inévitable !

Contre le système technoindustriel !!



Barcelone, janvier 2020, Anarchistes contre la dévastation. devastacio@riseup.net

LLAMAMIENTO CONTRA LAS TECNOLOGÍAS DE LA DEVASTACIÓN, CONTRA LOS MÓVILES Y CONTRA EL MWC DE BARCELONA.



Entre los días 24 y 27 de febrero se celebra en Barcelona el evento más importante del mundo de las TIC móviles, el Mobile World Congress (MWC). Esta reunión de empresas, empresario y ejecutivos está organizada por la GSMA la patronal mundial de las comunicaciones móviles, es un grupo de presión más importante que la mayoría de los estados del mundo.

Este año se calcula que asistirán más de 100.000 congresistas, dispuestos a pagar, según las posibilidades de acceso al congreso, entre 800 y 5.000 euros por asistir, de ellos el 50% son altos ejecutivos (CEO). El negocio de los móviles participó en el PIB mundial con 3,9 trillones de dólares.

Todo el tecnosistema móvil genera dolor, opresión y devastación.

-Para la extracción de materias primas (litio, cobre, cobalto, tantalio... ) se devastan ecosistemas y comunidades, detrás de la rapiña extractiva están las políticas neoliberales y golpistas en Chile y Bolivia y en multitud de lugares en los 5 continentes.

-La fabricación y los residuos de los dispositivos móviles genera contaminación del aire, del agua y de la tierra.

-Las trabajadoras de las plantas de fabricación, sobretodo en el este de Asia, son explotadas brutalmente.

-El uso de las TIC generan gran cantidad de gases de efecto invernadero, en breve se llegara al 14% del total mundial.

-Las comunicaciones móviles mercantilizan y mediatizan la comunicación directa , alienando i o dañando las relaciones sociales.

-El control social y policial tiene en la tecnología móvil su mejor aliado, es un espía que llevamos en el bolsillo y a nuestro cargo.



Desde Barcelona hacemos un llamamiento para que la semana del 22 al 29 de febrero de 2020 sea una semana contra la tecnología móvil rechazando este show devastador. Para que cada grupo y localidad concernidos, según sus posibilidades y deseos pasen a la acción: información, propaganda, denuncias... octavillas, actos, pintadas... para combatir las tecnologías móviles y sobretodo, para combatir al mundo que las hace posibles y las necesita.



MWC ni en Barcelona ni en ningún otro lugar!!.

Con estados y capitalismo la devastación es inevitable!!

Contra el sistema tecnoindustrial!!



Barcelona febrero de 2020, ANARQUISTAS CONTRA LA DEVASTACIÓN.



